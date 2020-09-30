Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

За останню добу в Україні виявили 4027 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 30 вересня сягнула 208 959.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (549).

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 129.

Одужали за добу 2 110 людей, за весь час пандемії — 92 360.

На Волині загалом захворіло 8049 людей, з них за останню добу — 148. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 168 людей, двоє з яких — за останню добу.