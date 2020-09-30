Барнаульские справедливороссы просят мэра пересмотреть вопрос повышении стоимости проезда транспорте

Депутаты-справедливороссы из Барнаульской городской думы обратились к главе города Вячеславу Франку с просьбой над повышением стоимости проезда в общественном транспорте. По подсчетам социал-демократов, рост превысил темпы инфляции, за пределы которой, как они считают, не должно выходить повышение. Эсеры направили мэру обращение, о чем сообщили на своем сайте.

Цены на проезд за наличный и безналичный расчет в барнаульских автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 ноября вырастут с 23 до 26 рублей, а в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей. Такое решение большинством голосов принял 24 сентября Координационный совет по ценообразованию (КСЦ). Изменения затронули также и стоимость проездных билетов. Эсеры посчитали такое повышение чрезмерным. По их подсчетам, оно существенно превышает прогнозируемый уровень инфляции. В процентном соотношении для маршруток рост составил 12 %, а для крупногабаритных видов транспорта – 13 %. При этом в Минэкономразвития РФ ожидают, что инфляция по итогам 2020 года составит 3,8 %, а по итогам 2021 года – 3,7 %.

Стоимость пенсионного проездного должна увеличиться на 100 рублей, а это, как подсчитали эсеры, даст рост цены на 22 %. «Увеличение стоимости пенсионного проездного на 100 рублей является непосильным для барнаульских пенсионеров, составляя значительно возросшую часть расходов на первостепенные нужды», — указывают эсеры в своем обращении, копию которого опубликовала депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых в своем Telegram-канале. Также справедливороссы обращают внимание на удорожание студенческого проездного на 50 рублей при ограничении числа поездок всего 50 единицами. По мнению социал-демократов, ограничений для студентов не должно существовать вовсе.

В завершении письма депутаты предложили Вячеславу Франку еще раз присмотреться к материалам заседания КСЦ, сопоставив их с изложенными в обращении претензиями к новым тарифам, и принять решение о дополнительном изучении ситуации и вынесении вопроса на повторное рассмотрение советом с целью снижения цены по указанным позициям

Напомним, что рост цен на проезд в общественном транспорте в очередной раз объясняется инфляцией, но сами перевозчики в числе прочего упоминают еще и необходимость повышения качества услуг. Оно, между тем, в лучшую сторону при каждом повышении не меняется, на что обращают внимание сами горожане. Более того, на дороги краевого центра массово стали возвращаться казалось забытые «ПАЗики». При этом кондукторы в автобусах продолжают «обилечивать» пассажиров без использования валидаторов, а в маршрутках их вовсе почти не используют, что ставит под сомнение экономические расчеты перевозчиков. Кроме того, в городе до сих пор не перевели транспорт на метан, который значительно дешевле и экологичнее.

Предыдущее повышение стоимости проезда в городском транспорте Барнаула произошло 1 января 2019 года. Тогда цены повысились до 25 рублей для маршрутных такси, и до 23 рублей для прочих видов общественного транспорта.