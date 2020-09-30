Чиновников ждет наказание за «траурные» скамейки в центре Владивостока

Мощные скамьи из гранита вызвали недовольство и возмущение у жителей.

Шокирующие жителей Владивостока новые скамейки в самом центре города могут «аукнуться» чиновникам, которые дали команду на их установку. И дело не в том, что владивостокцам не нужны скамейки. Очень даже нужны. Просто жителям неуютно от таких гранитных, похожих на могильные плиты, скамеек, которые в начале сентября установили по заказу городской администрации. Да еще и под стать скамьям вазоны и урны установили.

Как сообщил телеграм-канал приморской администрации, установку производили без согласования с архитекторами, впрочем и мнением горожан тоже не поинтересовались, посчитали лишним.

Поначалу горожане жаловались, писали в соцсетях, что на таких не только сидеть холодно, но еще и неудобно, что все эти «малые формы» напоминают не центр города, а кладбище, кто-то даже называл скамейки «траурными». Потом уже начали откровенно «прикалываться».

Нашлись и шутники, которые организовали «похороны здравому смыслу», сняли видео и тоже выложили в Сеть.

Сегодня ТАСС сообщает, что в ситуацию вынужден был даже вмешаться губернатор края Олег Кожемяко. Он признал, что архитектурные объекты чиновников Владивостока уже не раз подвергались критике. В связи с этим губернатор предлагает создать архитектурный совет, который будет совместно с архитекторами, чиновниками и представителями общественности принимать решение.

А за «траурные» скамейки чиновникам все-таки ответить придется. «Сотрудники и руководители дорожного управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке гранитных лавочек в центре Владивостока, ее согласовывали и утверждали без учета мнения архитекторов и жителей города, должны быть наказаны вплоть до увольнения», — приводит агентство комментарий краевой администрации. Более того, свою проверку по факту закупки этих объектов «малых архитектурных форм» проводит прокуратура.

Жаль только не сообщается, состоялось ли торжественное открытие этого «уголка отдыха» в центре города. Обычно чиновники любят организовывать подобные мероприятия по любому поводу. К примеру, в одной из школ Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет (до этого детишки бегали на улицу). А в Юкаменском районе Удмуртии прошли торжества по случаю открытия асфальтированной дороги. Правда, пришлось объяснять журналистам, почему делали это по колено в грязи.