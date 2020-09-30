В России число новых случаев COVID-19 приблизилось к 8,5 тыс., количество умерших подскочило до 177

За последние сутки в России выявили 8 481 заразившегося коронавирусом против 8 232 днем ранее. Всего в стране зарегистрированы 1 176 286 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве подтверждено 2 308 новых случаев заражения (вчера — 2 300). В Татарстане за день заразились 25 человек (накануне — 22).

Число умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 177 — это максимум с 17 июля. За весь период жертвами эпидемии в России стали 20 722 человека.

За последний день из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписаны 5 858 пациентов. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 958 257.