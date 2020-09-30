Россиян поражает новый вирус, который не вызывает повышения температуры

В сентябре 2020 года на территории России был зафиксирован новый вирус. Все симптомы схожи с традиционным гриппом или ОРВИ за одним исключением – температура тела не повышается. Новый вирус вызывает панику у россиян, так как они еще не успели оправиться о коронавирусной эпидемии.

Новый вирус без температуры перепугал россиян

Пациенты поликлиник жалуются на боль в мышцах, кашель и насморк, сообщая, что температура тела остается в норме. Аналогичная информация распространяется в социальных сетях и на форумах. Некоторые паникеры уверены, что этот вирус может стать причиной еще одной эпидемии, но врачи торопятся опровергнуть эту информацию.

ОРВИ не сопровождающееся повышением температуры может оказаться обычной простудой, которая вызвана сезонными изменениями погоды. Слишком легкая одежда в прохладное утро или, наоборот, перегрев, в теплый солнечный, теплый день, может привести к подобной реакции организма.

Когда речь заходит о вирусе, то он всегда сопровождается высокой температурой, в некоторых случаях возможно незначительное повышение температуры. Таким образом организм реагирует на болезнь.

Отсутствие температуры при заболевании, вызванном вирусами, может говорить об ослабленном иммунитете, который не в состоянии справиться с болезнью. Однако, окончательный диагноз способен поставить лишь врач. Медики не советуют заниматься самолечением в опасный период эпидемии.

Все вирусы, в том числе вызвавший мировую эпидемию COVID-19, имеют склонность к мутации. Из-за этого каждый организм может по-своему реагировать на заболевание. Большинство симптомов болезни остаются лишь приблизительными и зависят от состояния иммунитета, хронических заболеваний и других личных особенностей человека.