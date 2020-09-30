Дочь Заворотнюк повздорила с поклонниками

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила уделить внимание своей многотысячной аудитории. Звездная наследница пригласила подписчиков «поболтать» в инстаграм-историях. Однако вопросы финансового характера вывели девушку из равновесия и заставили понервничать.

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На нейтральные вопросы Анна отвечала спокойно. Дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» рассказала подписчикам, что любит спорт и считает его способом избавиться от дурных мыслей. При этом ее любимая активность — это йога. Она также призналась, что очень любит своего молодого человека, а еще произведения писателя Михаила Булгакова. Мирное течение диалога с подписчиками оборвалось на вопросе о материальных возможностях звездной наследницы.

«На какие деньги квартиру купила? Если не работаешь?» — интересуется пользователь социальной сети.

Такая бесцеремонность сильно задела Анну, и она обратилась к подписчикам с вопросом.

«А вас бесят такие бестактные люди так же, как и меня?» — написала дочь именитой артистки.

В качестве вариантов ответа девушка предложила «Очень» и «Очень-очень». Стоит отметить, что большинства проголосовали за «Очень-очень».

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Одной из медсестер Каширской больницы довелось встретиться со знаменитостью. Она решила доложить о состоянии Насти прессе, чтобы публика не обращала внимание на нелепые слухи недоброжелателей.

В разговоре с женщиной выяснилось, что Заворотнюк вовсе не похожа на описание тяжелого образа певицы Жанны Фриске, сохранила былую красоту и ничуть не изменилась.

«Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, все с ее внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — поделилась информацией медсестра с Каширской больницы.

К счастью, в последнее время в сети стало появляться все больше положительных вестей о самочувствии любимой артистки Заворотнюк. Хочется искренне верить в том, что скоро актриса сама будет в состоянии рассказать во всеуслышание о том, как поборола страшную болезнь.