Маски и мытье рук не спасут от новой опасной мутации коронавируса

Измененный вирус сегодня активно распространяется в США. В Хьюстоне, к примеру, 99,9% исследуемых людей были заражены новым вариантом коронавируса.

Мутация привела к тому, что в вирусе увеличилось количество шипов, с помощью которых Covid-19 цепляется за клетки внутри организма человека. Таким образом, вирус получил больше шансов на существование в теле хозяина.

При заражении человек получает больше частиц вируса, чем ранее. Это означает, что лечение займет больше времени, а само заражение будет неминуемым. Радует только то, что симптомы по своей силе остались прежними. На прежнем уровне остался и уровень смертности от коронавируса.

Если вирус D614G заменит существующие штаммы, люди могут стать более уязвимыми. Контролировать эпидемию будет невозможно, привычные средства предотвращения заражения окажутся бесполезными.

Исследования проводились специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Также изучением опасности D614G занимались в Университете Чикаго и Техасском университете в Остине.

Сегодня всех призывают носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки. В скором будущем эти меры окажутся малоэффективными. Единственная надежна тогда будет на вакцину. К сожалению, в мире еще нет средства, безопасность и действие которого было полностью доказано.