Астрономы обнаружили лунный ускоритель 60-х годов: он направляется в сторону Земли

Пол Чодас из Центра НАСА по исследованиям объектов заявил, что замеченный объект может являться ракетоносителем, потому что перемещается по орбите нашей звезды, а она максимально похожа на земную. Движение происходит в идентичной плоскости, но в самой дальней точке по отношению к светилу.

Как только ракетная ступень преодолеет Луну, она выйдет на солнечную орбиту, описанную выше. Астероид не мог попасть на эту орбиту, уверены специалисты.

Астрономы рассчитали, что 1 декабря элемент ракеты пролетит мимо Земли, дистанция составит 50 тыс. км, а 02.02.2021 пронесется на высоте 220 тыс. км. В этот момент ученые смогут более детально изучить объект.

Вокруг солнца элемент будет вращаться примерно земной год. Отклонение солнечной орбиты от идеального круга лишь немного превышает земные значения. Скорость лунного ускорителя значительно меньше по сравнению с астероидами, которые ученые наблюдали ранее.

Движение подобных тел является непредсказуемым, так как на них оказывает воздействие далеко не один фактор. В любой момент объект может начать двигаться в совершенно другом направлении.