СМИ: Германия заявила Кипру, что Турция избежит санкций

По данным издания, немецкие официальные лица заявили, что введение санкций является неправильной стратегией, поскольку это может побудить Турцию занять более крайние позиции.

На прошлой неделе Кипр заблокировал планы Евросоюза ввести санкции в отношении Беларуси, сославшись на бездействие блока в отношении Турции.

Германия заявила, что продолжит свои усилия по разрядке кризиса, начатого Турцией путём разведки углеводородов в греческих и кипрских территориальных водах, сообщает Kathimerini Cyprus со ссылкой на иностранные дипломатические источники.