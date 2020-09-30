«Я еще о-го-го!»: Агата Муцениеце рассказала о внимании мужчин

Источник изображения: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце некоторое время назад рассталась со своим супругом Павлом Прилучным. В данный момент актриса ни с кем в официальных отношениях не состоит, но внимание со стороны сильного пола ее очень радует. Агата Муцениеце развод с мужем переживала тяжело и признается поклонникам, что пока не готова начинать новые отношения. Но актрисе нравится внимание мужчин, которые даже сигналят ей из своих автомобилей. Она признается, что подобный жест не понимает, но верит, что это оказанный знак внимания, а не план водителя довести ее до инфаркта. Актриса признается, что подпрыгивает после внезапного звука клаксона.

Напомним, что в последнем интервью Агата Муцениеце сообщала, что тепло относится к бывшему супругу Павлу Прилучному. Сам же актер, как по слухам догадываются фанаты, нашел новую возлюбленную, которой оказалась Мирослава Карпович. Они не комментирую информацию в прессе, но их знакомые сообщают, что пара поселилась вместе в новом доме.