ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Карабахе

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Vincent Kessler/Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить военный конфликт в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страсбургского суда.

Отмечается, что сложившиеся ситуация нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

«ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни», — уточнили в пресс-службе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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