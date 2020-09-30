Британия и Канада вводят санкции в отношении Лукашенко и белорусских чиновников

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Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года

«БелТа»/Reuters

МИД Британии заявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также белорусских высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, ограничительные меры были установлены в отношении сыновей Лукашенко — Виктора и Игоря.

В посольстве Британии в России уточнили, что санкции предполагают запрет на посещение вышеуказанными лицами Британии, а также заморозку их активов на территории страны.

Британский МИД добавил, что аналогичные ограничительные меры в отношении Лукашенко, его сыновей и ряда чиновников ввела и Канада.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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