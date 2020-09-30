В российских регионах школы начали закрывать на карантин

Из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в России на карантин закрыли 111 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.«По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в некоторых школах на карантин закрыли только отдельные классы.

По данным Минпросвещения, грипп распространяется среди взрослых работников учебных заведений, а не учеников. Случаи выявления заболевания у детей единичны, указывает ведомство.Ранее сообщалось о том, что на прошлой неделе на дистанционное обучение было переведено 95 средних учебных общеобразовательных учреждений.Новый учебный год в России начался в очном формате. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у правительства нет планов о полном переходе к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Впрочем, если ситуация по заболеваемости ухудшится, то исключать подобный вариант не приходится.