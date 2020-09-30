Дві смерті і аж 147 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 147 нових випадків захворювання на COVID-19.

Одужало — 41 особа, померло — 2 особи (мешканці м.Луцька, Ківерцівського району), — інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 43, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 6, Володимир – Волинський район –22, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 7, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 8, Любомльський район – 2, Любешівський район – 9, Маневицький район – 12, Рожищенський район –3, Турійський район – 8.

Загалом станом на 30 вересня в області зареєстрували 8058 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 502 у дітей та 894 у медичних працівників. Одужало 5179 осіб, з них 343 дитини та 635 медичних працівників. 168 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

За період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 2116 (в т. ч. 49 летальних)

• Луцький район –864 (в т. ч. 14 летальних)

• м. Нововолинськ – 577 (в т. ч. 12 летальних)

• Іваничівський район – 169 (в т. ч. 1 летальний)

• Володимир-Волинський район – 636 (в т. ч. 7 летальних)

• Горохівський район – 337 (в т. ч. 7 летальних)

• Камінь-Каширський район – 330 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 792 ( в т. ч. 16 летальних)

• Ковельський район – 589 (в т. ч. 15 летальних)

• Локачинський район – 75

• Любомльський район – 131 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –257 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 416 ( в т. ч. 12 летальних)

• Ратнівський район – 255 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 172 (в т. ч. 3 летальних)

• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 156 ( в т. ч. 2 летальний)

• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 146 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 49 563 особи. За останню добу обстежено 594 особи.