В Республике Алтай сутки выявили заразившихся COVID-19

В Республике Алтай 29 сентября выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Как уточняет оперштаб, новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за день не было.

Коронавирус подтвердился у 27 жителей Горно-Алтайска; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у восьми жителей Майминского района; у четырех жителей Улаганского района; у трех жителей Шебалинского района и у одного жителя Турочакского района. 31 из 66 новых случаев выявлен по контакту с ранее заболевшими, в 35 случаях диагностированы симптомы заболевания.

С учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 3598 случаев заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано 20 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 17 из них – от COVID-19, три – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 55 пациентов. По данным на утро 30 сентября, за весь период в регионе выздоровели 2639 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 93 545 человек. 29 сентября исследовано 836 проб. Под медицинским наблюдением находится 703 человека.