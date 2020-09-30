Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»

Колишній «волинянин» Дмитро Немчанінов став черговим новачком рівненського «Вереса».

Про це повідомля Football.ua.

Контракт із досвідченим оборонцем розрахований до кінця сезону-2020/21.

До «Вереса» в кар’єрі 30-річного Немчанінова були «Динамо» Київ, «Дністер» Овідіополь, «Нива» Вінниця, «Зірка», «Волинь», «Чорноморець», «Олімпік» і «Десна». У минулому сезоні він грав за «Рух», а також за словацьку «Нітру».

За луцьку «Волинь» Немчанінов виступав з 2013 по 2015 рік.

Нагадаємо, 5 квітня 2015 року після поразки від «Зорі» (1:2) головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний на післяматчевій прес-конференції назвав Немчанінова «ворогом народу». Тоді коуч «хрестоносців» сказав: «Я йому 15 раз прощав, а він знову показав, що його виправити невозможно». Через деякий час футболіст розірвав контракт з клубом.

Верес в двох матчах Першої ліги набрав чотири очки і займає п’яте місце. Наступну гру команда проведе проти лідируючого Чорноморця на виїзді 26 вересня.

Два тижні тому «червоно-чорні» продовжили контракт з головним тренером команди Юрієм Віртом.