Нагорному Карабаху прочат вхождение в состав России

Эксперт по Кавказу – о том, как остановить бойню между Баку и Ереваном

Противостояние Азербайджана и Армении продолжает усиливаться. Стороны несут военные потери. Накануне вечером, 29 сентября, минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский боевой самолет, пилот погиб. Позднее и Анкара, и Баку поспешили опровергнуть причастность к этому. Между тем, военный конфликт пока не удается решить дипломатическими методами. Сможет ли Россия остановить бойню в Закавказье, есть ли шанс у Нагорного Карабаха войти в состав нашей страны – в авторской колонке директора Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслана Гереева.

Конфликт в Карабахе, имеющий давние этнополитические и территориальные корни, прибрел новую остроту в отношениях Азербайджана и Армении. Как и прежде, эпицентром конфликта является вопрос принадлежности Нагорного Карабаха. С обеих сторон идут масштабные в рамках региона военные действия. Гибнут люди, разрушается и без того слабая инфраструктура и коммуникации. Ситуация в зоне конфликта окончательно вышла из-под контроля. Стороны обвиняют друг -друга в эскалации конфликта и нарушении режима прекращения огня. Что дальше?

Ситуация обостряется и потому, что Турция (член НАТО) выступает на стороне Азербайджана, показав всестороннюю поддержку, хотя официальный Баку опровергает участие Турции в карабахском конфликте. Поводом для особого беспокойства также стала информация о переброске в регион остатков террористических группировок из зоны сирийского Идлиба.

Конечно же, отдаление Азербайджана и Армении от России и их заигрывание с Западом раздражает Москву, но в то же время именно этот фактор становится поучительным для сторон конфликта, которые понимают, что Запад — не помощник в этом вопросе, и только Россия может и должна быть настойчивой в деэскалации кризиса.

Некоторые считают возможным вхождение Нагорного Карабаха в состав России

Одним из вариантов урегулирования конфликта некоторыми экспертами называется принуждение сторон к миру, как это делала Россия в Южном Кавказе, или же вхождение Нагорного Карабаха в состав Российской Федерации, что также может быть возможным в случае вмешательства в конфликт стран альянса. Как таковой, дилеммы перед Россией не существует, поскольку имея горький опыт войны на Северном Кавказе, Россия не станет совершать опрометчивых шагов. И в первую очередь потому, что многие на Западе задаются вопросом — приведет ли Россия в боеготовность свои войска?

Ответ напрашивается сам собой! Россия успешно провела на Каспии военные учения «Кавказ — 2020», показав всему мировому сообществу, что армия всегда готова к выполнению поставленных задач.

В любом случае, точкой опоры в решении карабахского спора станет Россия, именно от волевого решения руководства российского государства будет зависеть исход военных действий. Ближайшее время это покажет. А пока же Россия выступает за политические решения и дипломатический путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, решительно осуждает применение противоборствующими сторонами военной силы, призывает стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готова оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки

Сейчас проблемным для России может стать накаливающаяся атмосфера внутри армянских и азербайджанских диаспор в субъектах страны. Опыт прошлых лет обострения ситуации в Нагорном Карабахе показал, что происходили стычки между представителями диаспор. Поэтому возможны провокации, которые могут вести к эскалации конфликта среди этих общин внутри России, в связи с чем, необходимы призывы к представителям диаспор обеих стран в России к сохранению спокойствия и взаимоуважению.

Ранее «Блокнот» рассказывал о последних событиях с мест боевых действий.