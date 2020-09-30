Байден на первых дебатах назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от демократов, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа «щенком Путина». Он заявил об этом на первых предвыборных дебатах, которые транслировал телеканал CBS News.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и ясно давал ему понять, что не пойду на его уловки, а он (Трамп — прим. ред.) — щенок Путина, даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — сообщил Байден.

Также он заявил, что под руководством Трампа США стали слабее, беднее, более разобщенными и жестокими.

Напомним, в июне газета New York Times со ссылкой на источники писала, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что Трампа проинформировали об этом. МИД РФ назвал такое фейком. Трамп в свою очередь окрестил статью «заказухой» и сообщил, что американская разведка не посчитала данную информацию заслуживающей доверия.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев в них участвует Трамп, от демократов — Байден.