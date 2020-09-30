Покупателей жуткого дома решили завлечь местом на кладбище

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В графстве Северный Йоркшир (Великобритания) агентство недвижимости занимается продажей дома, который находится рядом с кладбищем. Потенциальных покупателей решили завлечь подарком — местом для захоронения. Об этом сообщает The Sun.

Дом с тремя спальнями и большим садом находится в городе Мальтон. Его выставили на продажу за 250 тысяч фунтов стерлингов (более 25 миллионов рублей). Объект не могут продать с начала 2020 года, поскольку потенциальных владельцев отпугивает его жуткое расположение. Чтобы привлечь внимание покупателей, агентство недвижимости решило предложить необычное дополнение к участку — место на кладбище. Администрация одобрила эту идею.

Мэр города отметил, что дом решили продать после того, как оттуда съехал предыдущий владелец. Он прожил там 20 лет. За счет средств, вырученных от продажи лота, мэрия планирует благоустроить территорию кладбища. Там отреставрируют две часовни, восстановят главные ворота, а также расширят дорогу.

В августе 2020 года в английском графстве Кент на продажу выставили дом, внутри которого находилась свалка. Его гостиная оказалась завалена книжками, а на кухне были разбросаны столовые приборы. На портале недвижимости, где появилось объявление, отметили, что после покупки жилплощадь нужно будет привести в порядок.