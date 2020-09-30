Германия заявила, что Лукашенко отверг все предложения ЕС о диалоге

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BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг все предложения Европы о диалоге с оппозицией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет ТАСС.

«Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления», — сказал Маас.

Политик отметил, что Евросоюз обсуждает это.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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