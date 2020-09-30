Старшекурсников Алтайского медуниверситета принудительно мобилизуют больницы

Студенты старших курсов АГМУ сообщают, что их с 30 сентября в принудительном порядке отправляют работать в больницы и поликлиники Барнаула. Судя по опубликованным сообщениям, это будет считаться учебой, то есть, отказаться от обязанности без последствий проблематично. Денег за это учащиеся не получат. О ситуации студенты медуниверситета рассказали порталу «Амител».

В подтверждение своих слов обучающиеся предоставили скриншоты, сделанные в непубличном сообществе учащихся шестого курса АГМУ «ВКонтакте». Из поста следует, что всех здоровых и нетрудоустроенных старшекурсников распределили по медучреждениям Барнаула, куда они должны явиться для прохождения «цикла с практическим уклоном». Имеется в виду любой цикл учебного процесса, на котором находится студент. То есть эта работа формально будет считаться учебой, оплата этого труда, по словам учащихся, не предусмотрена. «Явка студентов 100 % Я не могу никак прокомментировать эту информацию и я понимаю ваше негодование. Спрашивала о официальном приказе — его нет», — уточнила автор сообщения.

Распределение должно было пройти по городским поликлиникам № 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14 и в горбольницы № 3, 11 и 12. Всего задействовать планируется более 90 человек, как утверждают студенты. Многие из них не согласны с такой принудительной работой в условиях пандемии, однако поделать ничего не могут. «Я неоднократно объясняла деканату, как на это отреагирует курс, и просила выйти на связь», — говорилось в посте. Он уже удален.

Корреспондент ИА «Банкфакс» попытался получить комментарий и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, однако та отказалась говорить о данной теме по телефону. Она отметила, что могла бы обсудить вопрос при личной встрече, а в формате телефонного разговора у нее якобы возникают сомнения в том, имеет ли собеседник отношение к редакции. Интересно, что ранее ИА «Банкфакс» обращалось к ней за комментарием с того же номера, и у нее не возникало таких вопросов. Впрочем, и.о. ректора объяснила свою позицию: ее смущает подача последних материалов «Банкфакса», касающихся жизни АГМУ.

Несмотря на мнение ректора, в пресс-службе вуза все же предоставили свой комментарий. В АГМУ признали, что студентов шестого курса направили в поликлиники и поликлинические отделения медицинских организаций Барнаула. При этом в вузе считают, что это для них особо ценная практика, так как после окончания медицинского вуза выпускники идут работать именно в амбулаторно-поликлиническое звено. «Большинство студентов с энтузиазмом восприняли эту возможность, так как только в общении непосредственно с пациентами и формируются необходимые практические навыки и компетенции. В стационарных отделениях ряда лечебных учреждений, на которых базируются кафедры АГМУ, нахождение студентов до сих пор не безопасно. Поэтому студенты для прохождения практической подготовки направлены в амбулаторно-поликлиническое звено, приобретая опыт, помогая участковым терапевтам и педиатрам», — заявили в АГМУ.

В вузе назвали случаи недовольства принудительной отправкой в поликлиники единичными. Более того, руководство АГМУ высказало претензии студентам, которые считают работу в поликлиниках подлежащей оплате. «Единичные студенты АГМУ выразили свое негативное отношение к данной ситуации, почему-то вдруг считая, что за прохождение практической части занятий в медицинских учреждениях они должны еще и получать деньги. Хотя известно, что на сегодняшний момент 215 студентов шестого курса, обучающиеся по образовательной программе «Лечебное дело», официально трудоустроены в лечебные учреждения и за свою работу там получают заработную плату. При этом вузом созданы все условия для возможности сочетания учебного процесса и их трудовой деятельности. И в разгар неблагоприятной эпидситуации обучающиеся Алтайского государственного медицинского университета являются одними из главных помощников практическому здравоохранению региона», — считают в вузе.

Прокомментировать ситуацию администрация привлекла одного из студентов. «Возможно, сейчас тот самый момент, ради которого мы и поступали в АГМУ: без страха и без сомнения помогать людям. Как только началась пандемия, мои сокурсники стали работать в «ковидных госпиталях». Сам я с апреля и до сегодняшнего дня работаю в КГБУЗ «Городская больница» № 5. Да, это не просто, но это наш долг, это наша работа. И честно говоря, был удивлен, когда узнал, что среди студентов вуза есть те, кто с негативом отнесся к известию о прохождении практики даже не в «ковидных госпиталях», а в обычных поликлиниках. Я более чем уверен, что ребята не до конца поняли информацию, не вникнув в детали», — приводятся слова студента шестого курса Института клинической медицины Ивана Выходцева.

Почему студенты должны «без страха и без сомнения» работать в больницах при угрозе распространения COVID-19, не уточняется. Вопрос принудительного прохождения практики в поликлиниках в нынешних условиях также выглядит дискуссионным.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о напряженной ситуации с медперсоналом в крае. Тогда он прямо заявил, что кадровый вопрос решается за счет привлечения студентов медицинского вуза и профильных колледжей. По его словам, учащиеся измеряют температуру на входе в больницу или проводят опрос пациентов по чек-листу. Это позволяет основному персоналу сконцентрироваться на оказании помощи. Однако, судя по всему, в обязанности студентов входит не только это. На текущий момент медучрежедния Барнаула привлекли 135 младших медработников, с АГМУ обсуждалась возможность отправки «подкрепления» из порядка 300 студентов. Вероятно, министерство или вуз слишком рьяно принялись реализовывать эту идею.