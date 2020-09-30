Скупать телевизоры или менять валюту: что делать на фоне стремительно дорожающей валюты

Эксперт – о том, как вести себя в условиях стремительного обесценивания рубля

Курс евро обновил максимум с января 2016 года, перевалив за отметку в 93,07 рубля. Курс доллара вырос на 66 копеек — до 79,74 рубля. Эксперты указывают, что в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за COVID мировые цены на нефть падают. Не в плюс рублю работает и ожидание очередных антироссийских санкций. С начала пандемии коронавируса заболевание было выявлено у 33 млн человек, число жертв превысило 1 млн. Что делать в ситуации резкой девальвации рубля, поздно ли уже скупать доллары и евро, надо ли «затариваться» бытовой техникой – на эти и другие вопросы в своей колонке отвечает эксперт Фонда Анатолия Собчака, политолог, бывший советник президента России Бориса Ельцина Сергей Станкевич.

Приходится сообщить вам, господа, пренеприятное известие: в стране девальвация. Не пресловутая «волатильность» в стиле «туда-сюда», а именно девальвация. Значительное и устойчивое обесценивание рубля, нашей национальной валюты. За доллар мы будем платить по 80 рублей и более, а цена евро уже вскоре, вероятнее всего, будет «танцевать» все ближе к мистической планке в 100 рублей.

Причин столь драматического обрушения рубля, как всегда, несколько. И они несчастливо наложились друг на друга: дешевая нефть, злобный вирус и враждебные санкции. Эти три причины с нами надолго, их ухода не предвидится.

В проекте бюджета России на 2021-2023 годы заложен суммарный дефицит в 5,5 трлн рублей, эту дыру надо чем-то закрывать. Ростом налогов на едва живую экономику дело не поправишь. Девальвация дает правительству передышку: за нефтегазовые и прочие сырьевые доллары кабинет сможет выручить больше рублей и худо-бедно закрыть бюджетные обязательства.

Рубль сегодня стремительно обесценивается

Девальвация лучше, чем дефолт, поэтому с ней нам придется смириться. Но она не решает фундаментальной проблемы: в стране нет и пока не предвидится государственной политики экономического роста. Этим по-прежнему некому заниматься.

В то же время простой гражданин не может ждать, пока правительство и Центробанк прозреют и решатся сменить свою провальную политику. Жить и за все платить надо сегодня и ежедневно. И как-то планировать финансы хотя бы на ближайшее будущее. Так что нам делать с этой девальвацией?

Сначала поймем, чего не делать. Точно не стоит бежать и покупать валюту – мы снова опоздали. Купить доллары или евро сейчас, на пике стоимости, значит глупо подставиться. Проиграешь при любом повороте.

Далее: не надо покупать что-либо с тем, чтобы когда-то потом продать и «заработать». Безнадега полная. Очень прошу: не покупайте пресловутые «товары длительного пользования» в качестве спасательных денежных вложений. Потом не продадите даже за те деньги, что потратили при покупке.

А вот другая ситуация. Допустим, вы давно собирались купить новый телевизор, холодильник, стиральную машину. Или даже автомобиль. Откладывали, планировали – еще до всех напастей текущего года. Тогда покупайте сейчас! Пока у продавцов на складах еще есть запас этих товаров по старым ценам, установленным до обвальной девальвации. Эта ситуация продлится до конца года. Делайте плановые покупки для себя (не для продажи), не теряйте времени.

Эксперт не советует скупать телевизоры

И еще. Если вы собирались купить жилье по ипотеке – срочно берите, если условия сделки такие же, как в начале этого года. Проверьте, не было ли скачка цен и ставок. И берите. Позже все станет дороже и сложнее.

Кстати, если вы предпочитаете шотландский виски и французский коньяк, сделайте запас. Точно до конца года подорожают. Застольным патриотам можно не беспокоиться.

Это я посоветовал нормальным людям. Но среди нас есть и не совсем нормальные, которые мнят себя финансовыми гениями. Дескать, им бы только развернуться. Ну, давайте, ротшильды и абрамовичи, дерзайте. Время вкладываться в российские акции. Только представьте себе: если бы вы в конце минувшего года купили акции российских биржевых чемпионов, то сколько бы вы на сегодня заработали? Отвечаю: «Яндекс» +42,24%; «Сургутнефтегаз» +38,91%; «Аптечная сеть 36,6» +25,12%; «Норильский Никель» +23,88%. Как, неплохо?

Для сравнения напомню: средняя ставка по банковским вкладам составляет 5–7%, при этом текущая инфляция в России – около 3%. Так что депозит принесет лежебоке всего-то 2–4%.

А вообще-то мы вправе громко сказать правительству и Центробанку: хотим растущей экономики, хотим миллионы новых качественных рабочих мест, хотим цивилизованного конкурентного предпринимательства. Кризис и девальвация – это нож у горла. Это сигнал к принятию неотложных и ответственных решений.