Что нас ждет 30 сентября: главное за три минуты

Главные события:
- в казанском «Корстоне» состоится ХIХ ежегодный всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры;
- в Госдуме пройдет пленарное заседание, на котором в рамках «правительственного часа» выступит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
- в Москве планируется заседание Госсовета с участием глав регионов, где будут приняты решения по корректировкам нацпроекта «Здравоохранение»;
- в Казани представители минцифры РТ проведут встречу с представителями малого и среднего бизнеса республики, чтобы вместе обсудить концепцию цифровой трансформации Татарстана;
- в Москве Верховный суд РФ рассмотрит вопрос о возможности пересмотра дела экс-сенатора от Башкортостана Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за терроризм;
- на аллее флагов деревни Универсиады пройдет торжественная церемония открытия всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ-2020»;
- в Россию возобновляет полеты белорусская авиакомпания «Белавиа»;
- в галерее современного искусства БИЗON проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
- в гольф-клубе «Свияжские холмы» стартуют всероссийские соревнования «Любители гольфа».
Не забудьте поздравить:
- Айрат Гимадутдинов, гендиректор ООО «АКФ «Аудэкс», председатель комиссии ОП РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан;
- Антон Грачев, операционный директор Schaffhausen Institute of Technology (SIT);
- Аида Гарифуллина, оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана;
- Рустем Гарифуллин, директор ООО «Татнефтедор», член правления холдинга «ТаграС»;
- Мидхат Фарукшин, член-корреспондент Академии наук РТ.
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии;
- Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» — прим. ред.) в Сирии;
- Байден на первых дебатах назвал Трампа «щенком Путина».
Самые читаемые новости за сутки:
- в Татарстане несколько семей отказались от «путинских» выплат;
- минобрнауки РТ: Осенние школьные каникулы пройдут по штатному графику;
- появились эскизы новой развязки на Оренбургском тракте за 765 млн рублей;
- ГИБДД РТ переходит на усиленный режим работы: за сентябрь на дорогах республики погибли 32 человека;
- Собянин: школы уйдут на каникулы уже с 5 октября;
- РБК: В Кремле обсуждают отставку главы Дагестана;
- совещание Путина по ситуации с COVID-19. Главное;
- соцсети: В пригороде Казани водители утром не поделили дорогу и устроили драку.