Что нас ждет 30 сентября: главное за три минуты

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Что нас ждет 30 сентября: главное за три минуты

Главные события:

  • в казанском «Корстоне» состоится ХIХ ежегодный всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры;
  • в Госдуме пройдет пленарное заседание, на котором в рамках «правительственного часа» выступит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
  • в Москве планируется заседание Госсовета с участием глав регионов, где будут приняты решения по корректировкам нацпроекта «Здравоохранение»;
  • в Казани представители минцифры РТ проведут встречу с представителями малого и среднего бизнеса республики, чтобы вместе обсудить концепцию цифровой трансформации Татарстана;
  • в Москве Верховный суд РФ рассмотрит вопрос о возможности пересмотра дела экс-сенатора от Башкортостана Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за терроризм;
  • на аллее флагов деревни Универсиады пройдет торжественная церемония открытия всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ-2020»;
  • в Россию возобновляет полеты белорусская авиакомпания «Белавиа»;
  • в галерее современного искусства БИЗON проходят выставки «Порталы» этнофутуриста Сергея Орлова и «Порка» этического дизайнера одежды Аниты Грэй и художника Елены Алексеевой;
  • в гольф-клубе «Свияжские холмы» стартуют всероссийские соревнования «Любители гольфа».

Не забудьте поздравить:

  • Айрат Гимадутдинов, гендиректор ООО «АКФ «Аудэкс», председатель комиссии ОП РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан;
  • Антон Грачев, операционный директор Schaffhausen Institute of Technology (SIT);
  • Аида Гарифуллина, оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана;
  • Рустем Гарифуллин, директор ООО «Татнефтедор», член правления холдинга «ТаграС»;
  • Мидхат Фарукшин, член-корреспондент Академии наук РТ.

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии;
  • Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» — прим. ред.) в Сирии;
  • Байден на первых дебатах назвал Трампа «щенком Путина».

Самые читаемые новости за сутки:

  • в Татарстане несколько семей отказались от «путинских» выплат;
  • минобрнауки РТ: Осенние школьные каникулы пройдут по штатному графику;
  • появились эскизы новой развязки на Оренбургском тракте за 765 млн рублей;
  • ГИБДД РТ переходит на усиленный режим работы: за сентябрь на дорогах республики погибли 32 человека;
  • Собянин: школы уйдут на каникулы уже с 5 октября;
  • РБК: В Кремле обсуждают отставку главы Дагестана;
  • совещание Путина по ситуации с COVID-19. Главное;
  • соцсети: В пригороде Казани водители утром не поделили дорогу и устроили драку.