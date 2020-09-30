В МИД России объяснили, почему Навального отправили на лечение в Германию

Решение об отправке якобы «отравленного» оппозиционера Алексея Навального принимали исходя из гуманитарных соображений. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение российской стороны о переводе блогера в немецкую клинику.

«Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она также пояснила, что при принятии решения учитывалось состояние здоровья Навального, а также желание его семьи перевезти больного в Германию.

Состояние здоровья Навального сегодня, 30 сентября

Состояние здоровья политика Алексея Навального, как и любого другого гражданина, является важнейшим приоритетом для России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о встрече основателя Фонда борьбы с коррупцией и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. На это пресс-секретарь президента России ответил, что Кремль к этой встрече относятся как к контактам немецких властей с «бывшим пациентом больницы».

«По всей видимости, [Меркель встретилась с Навальным], желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?», — пояснил Песков.

Навальный находился в немецкой клинике «Шарите» около месяца. Политика выписали из стационара 22 сентября после улучшения состояния его здоровья. По информации СМИ, Ангела Меркель лично выступала за транспортировку Навального из омской больницы в Берлин. В период лечения оппозиционера, врачи уведомляли канцлера ФРГ о процессе восстановления россиянина.