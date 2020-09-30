Доллар снова по 80,евро по 93. Что будет дальше?

Рубль продолжает ставить антирекорды.

Утром 29 сентября на Московской бирже стоимость евро выросла на 81 копейку – до 93,07 рублей, тогда как доллар вырос на 66 копеек и составил 79,74 рубля.

Такая стоимость европейской валюты зарегистрирована впервые с января 2016 года. Что касается американского доллара – он поднимался до отметки 80.87 рублей в марте этого года. При этом цена за нефть марки Brent на бирже ICE сегодня упала до $42,16 (0,64%), а WTI — до $40,29 (0,76%).

25 сентября «Блокнот» писал о том, что евро подскочил до 91 рубля, а доллар при этом вырос до 78 рублей. Очевидно, прослеживается тенденция падения стоимости российской валюты.

Графические данные о котировках рубля предоставлены finam.ru

Как утверждают финансовые аналитики, это может быть связано с рядом факторов. Прежде всего, падение стоимости нефти. Также очень высок риск возникновения второй волны коронавируса, из-за которой наиболее сильно пострадают неразвитые экономики.

Напомним, что 2 года назад, в сентябре 2018-го, Центральный банк РФ заявил о том, что отвязал рубль от нефтяных цен и российская валюта более не должна быть как-либо привязана к рынку энергоносителей.