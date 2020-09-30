Хуснуллин рассказал, сколько средств нужно вложить в строительство жилья до 2030 года

В строительство жилья до 2030 года потребуется около 50 трлн рублей вложений из разных источников финансирования. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Перед нами стоит задача максимально активировать сектор жилищного строительства. В ближайшие 10 лет ожидается около 50 трлн рублей вложений в этот сегмент. Для этого предполагается развивать все рыночные инструменты и механизмы», — цитирует «Интерфакс» Хуснуллина.

Он отметил, что важным инструментом в этом плане может стать поддержка ипотеки.

«Опыт введения льготной ипотеки под 6,5% в этом году позволит нам достичь плановых годовых показателей, сейчас важно подумать о повышении доступности ипотеки в будущем», — сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявил, что в планах правительства — построить более 1 миллиарда квадратных метров жилья. «Вы пересчитайте в деньги. Вот средняя стоимость жилья составляет 50 тысяч [рублей] за метр по стране. Вот масштаб денег, который нужен сегодня, чтобы реализовать эту программу», — отметил вице-премьер. Он призвал развивать в этом плане государственно-частное партнерство.