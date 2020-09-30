Михаил Ефремов обжаловал приговор

Скандально известный актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом на 8 лет колонии, подал апелляционную жалобу на приговор суда. Как сообщили 28 сентября в пресс-службе Пресненского суда Москвы, актер раскаялся, признал вину, и попросил смягчить наказание.

Михаил Ефремов: новости сегодня, 30.09.2020

Кроме того, с жалобой в суд обратилась и гражданская жена погибшего в результате ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова требует, чтобы ее признали потерпевшей по уголовному делу. Законная жена Сергея Маргарита незадолго до аварии подала в суд иск о разводе, однако после гибели супруга дело было прекращено.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал апелляционную жалобу актера, а также заявление о том, что адвокат Эльман Пашаев якобы оказывал давление на своего подзащитного.

Интересы Ефремова представляла группа адвокатов, а не один Пашаев, передает заявление Добровинского «Рен ТВ» со ссылкой на PR-директора адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшину.

«Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов, не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой – это говорит о том, что выбранная ими позиция г-на Ефремова устраивала», — подчеркивается в заявлении Добровинского.

«Кроме того, на вопрос адвоката Александра Добровинского в суде: согласен ли Михаил Ефремов с заявлениями своей защиты, Михаил Олегович ответил, что это все его слова и мысли. Поэтому говорить о том, что вина за все произошедшее в суде, лежит только на одном адвокате, пожалуй, неправильно», — отмечается в сообщении.

В адвокатской конторе Добровинского считают, что Ефремов мог вносить коррективы в выбранную линию защиты, если видел необходимость в этом, или же просто сменить их.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Артист намерен обжаловать приговор.