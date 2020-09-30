Уголовную амнистию решено в очередной раз перенести

Принятие решения об амнистии вновь перенесено. В этот раз на неопределенный срок. Однако, по-прежнему нет достоверной информации о принятии закона о досрочном освобождении заключенных. Администрации президента был задан вопрос: «Проводится ли обсуждение законопроекта об уголовной амнистии, приуроченной 75-ой годовщине Победы».

Амнистия 2020 по уголовным делам: когда состоится

Многие россияне, находящиеся в местах заключения и их родители, с нетерпением ждут амнистию. Напомним, что такое решение не принималось уже более 5 лет. В этом году решение об амнистии пришлось отложить из-за коронавируса.

В начале года в сети была обнародована информация, что амнистия будет приурочена к юбилею победы над фашистскими войсками. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы правительства. В администрации президента так и не успели рассмотреть предложенные Советом по правам человека законопроекты в предполагаемые сроки.

После этого появилась информация о переносе принятия закона на сентябрь 2020, также существует вероятность его принятия в этом месяце. Однако, до сих пор нет никакой достоверной информации по этому поводу. Кроме того, известно, что администрация президента в данный момент не приступила к обсуждению вопроса об амнистии.

Имеет место мнение, что при второй волне коронавирусной инфекции закон об амнистии будет отложен до 2021 года. Окончательно ситуация прояснится этой осенью. Если вирус не будет таким активным или ученые создадут эффективную вакцину против вирусной инфекции, то существует шанс на проведение амнистии в этом году.