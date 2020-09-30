Директор Бориса Моисеева объяснил, как певец себя чувствует

В конце мая в сети появилось большое интервью Бориса Моисеева, в котором он опроверг слухи о том, что после перенесенного десять лет назад инсульта испытывает финансовые сложности и распродает принадлежащую ему недвижимость. Заслуженный артист России рассказал, что не обделен вниманием поклонников, присылающих ему подарки, и постоянно общается с друзьями, коллегами и фанатами по сети.

Что случилось с Борисом Моисеевым: состояние здоровья

Однако на днях в СМИ была опубликована информация о том, что Борис Михайлович находится в тяжелом состоянии и прикован к постели. В ряде изданий, ссылающихся на слова известного юриста и общественного деятеля, отмечалось, что улучшений в состоянии здоровья артиста ждать не приходится.

Кроме того, вновь возникли слухи о финансовых сложностях — Борис Михайлович давно не выходит на сцену, и в данный момент, сообщалось в СМИ, он с трудом находит средства на ежедневные расходы и медицинские препараты, поскольку получаемая звездой пенсия полностью уходит на лечение. Юрист также отметила, что для неё остаётся открытым вопрос о том, почему Бориса Михайловича финансово не поддерживают его друзья из числа знаменитостей.

Вскоре после того, как новость о критическом состоянии певца распространилась по сети, директор Бориса Михайловича опроверг эти домыслы, назвав их ложью, а также подчеркнул, что Моисеев не нуждается финансово и вовсе не забыт своими друзьями. Более того, Борис Михайлович пребывает в прекрасном настроении и с удовольствием заботится о своем внешнем виде.

Чуть позже с комментарием выступил сам исполнитель. Он опроверг данные о резком ухудшении своего самочувствия.

«Не дождетесь. Туда я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее – наслаждаться жизнью и радоваться ей. Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю – ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. Мадам с такой фамилией мне не звонила, не писала, хотя я совершенно всем доступен», — заявил Моисеев в интервью «МК».

Артист отметил, что после появления этих слухов его буквально атаковали звонками и письмами. Ответил Моисеев и на слухи о своем банкротстве. Он отметил, что с деньгами у него все в порядке и ему не нужно устраивать шоу вокруг своей жизни, чтобы побольше заработать.

«Денег не меньше и не больше, чем у большинства среднего класса, который, как известно, у нас теперь очень многочисленный и процветающий. Так что я ни в чем не нуждаюсь», — подчеркнул Моисеев.