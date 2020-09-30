В России начали закрывать детские сады из-за коронавируса

В поселке Хасын из-за коронавируса у технического работника закрыли детский сад, а в поселке Палатка на дистанционное обучение переведен 9 класс школы № 2 – у одного из обучающихся выявлен COVID-19. В региональном минобре эту информацию подтвердили.

Закроют ли детские сады из-за второй волны коронавируса

В поселке Хасын дошкольное учреждение закрыли в связи с выявленной у одного из технических сотрудников коронавирусной инфекцией. Этот детский сад, как отметила руководитель комитета образования администрации Хасынского городского округа Татьяна Лаврентьева, посещало 10 детей, но всех их отправили домой, и теперь они должны находиться на режиме строгой изоляции.

Также на дистанционное обучение перешел 9 класс школы № 2 поселка Палатка, где заболел учащийся. И дистанционное обучение, перевод на которое был согласован с министерством образования региона, также должно сопровождаться режимом самоизоляции.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

Каникулы установлены поправкой в другой указ Собянина, которым он 8 июня начал снимать ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом.

Мэр сообщил, что с 5 по 18 октября:

— учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации приостановят работу;

— дистанционных занятий во время каникул не будет;

— детские сады (дошкольные группы) продолжат работать в обычном режиме.

Собянин также добавил: «чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний», на две недели также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации правительства Москвы. При этом в период каникул дистанционных занятий не будет.

Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы, заявил мэр.