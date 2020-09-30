В Москве официально вернули домашний и удаленный режимы

В Москве на месяц введен домашний режим для пожилых людей и удаленка для сотрудников различных учреждений и ведомств. Соответствующий указ во вторник, 29 сентября, подписал мэр города Сергей Собянин.

Какие ограничения вернулись в Москве

Документ размещен на официальном сайте градоначальника. Согласно постановлению московских властей, рекомендации по самоизоляции пожилых и переводу сотрудников на удаленку будут действовать по 28 октября включительно.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что в столице наблюдается большое число зараженных коронавирусом, поэтому регионам следует быть готовыми к любому развитию ситуации.

Сегодня же Собянин подписал указ об установлении в столичных школах двухнедельных каникул. Они начнутся с 5 октября и продлятся по 18-е число.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте… Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — написал московский мэр в своем блоге.

При этом власти столицы уточнили, что детские сады продолжат работать по обычному графику. В свою очередь школьникам в Москве продлили каникулы на неделю: они пройдут с 5 до 18 октября.

Напомним, за последние сутки в Москве выявлено 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1127 граждан, скончались — 23. За все время в столице коронавирус подхватили свыше 290 тысяч человек, умерли более пяти тысяч, а оправились — 247 тысяч. В России же общее количество зараженных превысило один миллион.