В МИД РФ рассказали, зачем Навального отправили лечиться в Германию

Решение об отправке якобы «отравленного» оппозиционера Алексея Навального принимали исходя из гуманитарных соображений. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение российской стороны о переводе блогера в немецкую клинику.

«Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она также пояснила, что при принятии решения учитывалось состояние здоровья Навального, а также желание его семьи перевезти больного в Германию.

Навальный находился в коме с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. По запросу родных политика вывезли самолетом в Германию. 2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

Сегодня стало известно, что генпрокуратура России направит в Германию четвертый запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным. Ни на один из них Москва ответа так и не получила.

В первом запросе генпрокуратура России попросила ответить на вопросы о лечении, диагнозе и результатах экспертизы пострадавшего. Во втором Москва попросила Берлин предоставить возможность опросить Навального.