«Молимся за храбрых мужчин»: Ким Кардашьян вступилась за Армению в военном конфликте

Звезда назвала Армению жертвой неспровоцированной атаки Азербайджана.

Ким Кардашьян вступилась за Армению в военном конфликте, который вспыхнул 27 сентября в Нагорном Карабахе. Мировая звезда имеет армянские корни, в родной стране она крестилась сама и крестила своих детей. Ким Кардашьян больно видеть, что происходит на родной земле, и призвала к прекращению боевых действий. Она назвала Армению жертвой неспровоцированной атаки Азербайджана, обвинила вторую сторону в кампании по дезинформации и призвала на помощь международных наблюдателей.

«Мы молимся за храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить Арцах и Армению. Новости в СМИ вводят в заблуждение, потому что это отнюдь не столкновения. Армения — жертва неспровоцированной атаки Азербайджана и предсказуемой кампании по дезинформации, которая сопровождает эти сообщения», — написала она в Twitter.

Кардашьян призвала всю свою многомиллионную аудиторию оборвать сайты и телефоны Белого дома и Конгресса США с требованием немедленно вмешаться, выслать международных наблюдателей для расследования, а также публично осудить агрессию Азербайджана. Ким уверена: в Нагорном Карабахе пострадали невинные армяне, там нет никакого «столкновения», а только необоснованное нападение со стороны Азербайджана.

«Призовите Баку остановить агрессию, оборвите всю военную помощь, направленную против армян, которую оказывают США Азербайджану. Запретите туркам отправлять в Баку оружие и солдат», — призвала знаменитость.

Отметим, что Ким Кардашьян имеет армянские корни по отцовской линии: ее отец — известный адвокат Роберт Кардашьян. Ким гордится армянским происхождением, в 2015 году посетила Армению в столетнюю годовщину геноцида армянского народа. В прошлом году побывала там снова вместе со своими четырьями детьми. Там она сама прошла церковный обряд крещения, а также крестила троих детей – Сейнта, Чикаго и Псалма.

Напомним, что 27 сентября Азербайджан и Армения начали полномасштабную войну за непризанную республику Нагорный Карабах. Первым об обстреле своих территорий заявило Минобороны Азербайджана. Власти сообщили о начале контрнаступательной операции против армянской агрессии. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики возложили вину на случившееся на Азербайджан.

МИД России призвал немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для мирного разрешения ситуации. В конфликт вмешался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обвинив Армению в оккупации Нагорного Карабаха и своеволии. Отметим, что Турция всегда поддерживала именно Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

29 сентября назначено проведение экстренной встречи Совета безопасности ООН, чтобы обсудить военный конфликт.

Ранее «Блокнот» публиковал видео военных действий в Нагорном Карабахе.