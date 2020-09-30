Заворотнюк во время реабилитации сохраняет оптимизм

Почти полгода назад новость о тяжелом заболевании Заворотнюк всполошила всех фанатов «Моей прекрасной няни». Однако родственники и приближенные к ней не давали никаких заявлений, поэтому нам лишь оставалось ожидать худшего. Постепенно в прессу начала просачиваться информация о том, что у актрисы раковая опухоль головного мозга, а ее внешность испорчена химиотерапией.

Заворотнюк сегодня, 30.09.2020: новости о состоянии здоровья

Но совсем недавно одна из медработниц, лично встретившаяся с актрисой, рассказала прессе всю правду о происходящем с ней. По словам медсестры, Заворотнюк выглядит отлично, несмотря на тяжелую борьбу с болезнью. Ее внешность не походит на состояние Жанны Фриске во время рака, и актрисе удалось сохранить свою природную красоту.

«Настрой у нее положительный, улыбается, смеется», — поведала медработница.

Сейчас Анастасия находится на реабилитации в Москве и чувствует себя намного лучше. Ее поддерживает любящая семья.

Остается лишь надеяться, что после всех тягот судьбы и выпавшего испытания в виде такой страшной болезни, женщина сможет сама рассказать о своем опыте и снятся в новом долгожданном сезоне «Моей прекрасной няни» — вся команда ждет возвращения всеми любимой актрисы.

Информация о болезни Заворотнюк появилась в августе 2019 года. Журналисты сделали такой вывод по фотографии. На снимке у актрисы виден шрам в районе шеи. Вероятно, то это след, который остался после биопсии загрудинных лимфоузлов. Эту процедуру делают, чтобы проверить наличие рака крови.

Позднее СМИ заговорили о том, что у Заворотнюк рак мозга — глиобластома. Журналисты начали донимать родственников звезды, пытаясь узнать, что же случилось с актрисой. Но родственники продолжают упорно хранить молчание.