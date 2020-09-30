Мадуро уверен в способности Венесуэлы противостоять любому президенту США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

РИА «Новости»

Венесуэла сможет противостоять любому президенту США, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Запись его выступления опубликована в Twitter.

По словам Мадуро, Венесуэла продолжит противостоять действующему президенту США Дональду Трампу при его переизбранию. В случае победы на выборах его конкурента Джо Байдена Каракас также сможет победить в противостоянии, уверен венесуэльский лидер.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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