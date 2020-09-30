Порошенко заявил, что получил положительный тест на COVID-19

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о получении положительного теста на новый тип коронавируса COVID-19.

Политик отметил, что со вторника, 29 сентября, находится дома на карантине.

По его словам, он заболел не в самое подходящее время. Экс-глава Украины добавил, что привык «переносить болезни на ногах».

Порошенко выразил надежду на свое скорейшее выздоровление и призвал граждан страны применять защитные меры в рамках борьбы с эпидемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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