Пашинян: в Карабахе идет война

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Никол Пашинян

Tigran Mehrabyan/Government Press Office/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе идеи война.

«Это, конечно же, корректная формулировка. Идет война, есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих», — сказал Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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