Двух футболистов родом Барнаула призвали сборную России

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов включил в состав национальной команды 29-летнего Александра Жирова и 23-летнего Александра Соболева, сообщает sports.ru. Оба спортсмена являются уроженцами Барнаула и воспитанниками «Динамо».

Александр Жиров и Александр Соболев войдут в состав сборной России и будут иметь возможность выйти на поле в следующих трех матчах, запланированных на октябрь. 8 октября команда сыграет товарищеский матч против Швеции, а 11 и 14 октября в рамках Лиги наций пройдет встреча со сборными Турции и Венгрии соответственно.

В данный момент Жиров является защитником и вице-капитаном немецкого клуба «Зандхаузен» Второй Бундеслиги. В 2015 году бывший тренер российской сборной Фабио Капелло уже включал его в расширенный состав для участия в двух матчах, но на поле он так и не вышел. Примечательно, что футболист в России играл не на топ-уровне: в «Анжи», «Томи», «Краснодаре», «Енисее». Однако после переезда в Европу серьезно вырос, считают спортивные СМИ. Сообщается, что в этом в том числе заслуга тренера. «Я практически укомплектовал всю команду, представь, что это человеческий организм. У меня остался последний пазл в левую часть грудной клетки — сердце, где должен играть Жиров. Я хочу этот пазл, дай мне возможность его вставить, чтобы наконец у меня появилась команда, о которой я мечтал. Нужно сердце для моей команды», — приводит sports.ru слова наставника Кенана Кочека.

Соболев же в данный момент играет за московский «Спартак» на позиции нападающего, и он фактически обласкан вниманием прессы. В этот клуб он перешел в январе текущего года, будучи арендованным у самарских «Крыльев Советов», выступающих в ФНЛ. В сборную его призывали и на два последних матча Лиги нации против Сербии и Венгрии, которые состоялись в начале сентября. Однако на поле его так и не выпустили.

Оба футболиста являются воспитанниками барнаульского «Динамо».