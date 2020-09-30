Стилісти розповіли про головний колір цієї осені

Стилісти рекомендують урізноманітнити пастельно-нюдовий гардероб за допомогою модного відтінку Magenta Purple.

Він залишатиметься одним з головних осінніх кольорів за версією Pantone, — повідомляє 5 канал.

Колір чудово поєднуватиметься з усіма відтінками червоного.

Модні експерти вважають, що такий колір матиме гарний вигляд як у бархаті, так і шовку. Також варто звернути увагу на кольорові варіації зі шкіри та вовни.

Гарно поєднуватися з фуксією будуть всі відтінки червоного – як у макіяжі, аксесуарах, так і у взутті. Стильно виглядатиме й монообраз, створений з речей однієї кольорової гами.