В румынской деревне люди выбрали мэром покойника. И пошли на кладбище поздравить с избранием

Рассказываем, как такое вообще может быть.

Мэр румынской деревни Девеселу Ион Алиман одержал победу на местных выборах. За него отдали свои голоса 64% жителей села, переизбрав Алимана на третий срок. Всего в Девеселу проживает три тысячи человек. Только вот загвоздка состоит в том, что за 10 дней до дня голосования мэр умер от осложнений после заражения коронавирусом.

Как пояснили в избирательном штабе, бюллетени уже были напечатаны и его имя уже не могло быть удалено, сообщает TJournal. Да и партия социал-демократов, которую представлял 57-летний Алиман, уже не могла предложить другого кандидата. Но люди все равно отдали за него свои голоса.

Заместитель покойного мэра Николае Добре считает, что другие кандидаты не пользуются таким доверием, каким пользовался Алиман. При этом он не исключил, что сельчане отдавали свои голоса за мэра, пытаясь таким образом высказать свое уважение покойному, хотя многие понимали, что будет второй тур выборов.

Поздно вечером, когда результаты выборов стали известны, многие жители деревни пошли на кладбище, чтобы посетить могилу Алимана. Они зажгли свечи, лампады и фонари, «поздравив» избранного мэра аплодисментами. На видео, распространившемся в соцсетях, сторонники Алимана говорят: «Мы заставим вас гордиться, мы знаем, что откуда-то с высоты вы смотрите», «Это ваша победа», — говорили люди.

«Он был для нас настоящим мэром. Он встал на сторону деревни, соблюдал все законы. Я не думаю, что мы снова увидим такого мэра, как он», — сказала женщина местному изданию ProTV.

Пока, до второго тура, обязанности главы деревни будет исполнять его заместитель. Подобного рода случаи практически происходят раз в несколько лет. В последний раз покойника выбрали в Мексике в 2015 году. Политик Энрике Эрнандес баллотировался на пост мэра города Юрекуаро, набрал наибольшее число голосов со значительным отрывом от конкурентов, однако был убит во время выступления на митинге. Он стал легендой в городе, и свои голоса на выборах за него, уже мертвого, отдали почти 37% избирателей. Все они посчитали, что Эрнандеса убрал его основной соперник.

Но в основном, по счастью, курьезы на выборах бывают не такими грустными. Вот, к примеру, в Костромской области на выборах главы сельского поселения произошел именно такой курьезный случай, но оптимистичный. Там мэр поселения Николай Локтев решил поиграть в альтернативные выборы и предложил Марине Удгорской — уборщице в управлении — выдвинуть и свою кандидатуру. А она возьми и выиграй выборы. 1 октября заступать на должность, а она даже не знает, с чего начать, в жизни ничем не руководила, разве что веником с ведром. Сначала хотела отвод взять, а потом мудрые люди посоветовали, что делать. Решила выучиться и руководить поселением.