Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Сергей ШойгуФото: Globallookpress.com

Международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перестала существовать в результате военной операции России в Сирии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в статье, опубликованной газетой Минобороны «Красная Звезда».

«Международная террористическая организация «Исламского государства» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию»», — отметил глава ведомства.

По его словам, ИГ окончательно разгромлено, «всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон». Министр сказал, что финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения нарушена.

Также Шойгу добавил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности Вооруженных сил России, готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам.

Ранее, в мае, стало известно о слабой подготовленности США к атакам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. Директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan) заявил, что, если группировка продолжит активно действовать, международному сообществу будет трудно ее сдержать.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.