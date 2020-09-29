В Армении назвали «неумелым» опровержение Баку использования F-16

Фото: сайт Минобороны Армении

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал «неумелым» опровержение Азербайджаном сообщения об использовании истребителей F-16 во время столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолетов у Военно-воздушных сил Азербайджана нет», — заявил Ованнисян в ходе брифинга.

По его словам, Еревану известно, что F-16 принадлежат не Баку, а военно-воздушным силам Турции.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Пилот Су-25 погиб. Она подчеркнула, что штурмовик в этот момент находился в воздушном пространстве Армении. Анкара и Баку опровергли это заявление.

27 сентября разгорелся вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Стороны обвиняют друг друга в провокации.