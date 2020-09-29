СБ ООН призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе

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Stephanie Keith /Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН призывает к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил председатель Совета Абду Абарри по итогам закрытых консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

Члены Совета призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и без промедления вернуться к мирным переговорам, отметил Абарри.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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