Этапы BinckBank Tour-2020 отменены из-за вспышки заболеваемости Covid-19 в Нидерландах

Этапы велогонки Мирового тура BinckBank Tour-2020, которые должны были проходить в Нидерландах, отменены, так как в связи с увеличением количества заболевших Covid-19 правительство Нидерландов ужесточило меры безопасности.

Разделка 2-го этапа, старт 3-го этапа, финиш 4-го этапа BinckBank Tour-2020 должны были проходить на территории Нидерландов. Муниципалитеты Ситтард-Гелеена, Тернёзена и Виссингена не могут принять гону в связи с новыми мерами безопасности.

Без изменений остаётся 5-й этап с прохождением легендарного Гераардсбергена.

1-й этап BinckBank Tour-2020 завершился спринтом и победой Яспера Филипсена (UAE Team Emirates), который обошёл Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). За 3,3 км до финиша, в голове пелотона произошёл массовый завал, в котором пострадал в числе других и гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен, готовившийся к классикам.

В связи с изменившейся ситуацией с Covid-19 под вопросом проведение классики Амстел Голд Рэйс-2020. Организаторы примут решение в ближайшее время.