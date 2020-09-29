Село Солонешенском районе рискует лишиться краевой субсидии памятник из-за невнимательного подрядчика

Предполагаемый вид памятника

В поселке Первомайском Солонешенского района оказалось под угрозой срыва строительство памятника советской деревне, которое инициировали граждане, а значительную часть средств выделил край. Как рассказали «Банкфаксу» в администрации Лютаевского сельсовета, подрядчик взялся за контракт на 1,4 млн рублей, который он просто не может выполнить. Если строительство не будет завершено, сельсовет не только потеряет краевую субсидию, но и лишится права рассчитывать на подобную помощь на ближайшие несколько лет.

Памятник советской деревне группа инициативных граждан решила поставить в поселке Первомайском, на улице Болотной, 9, следует из документации, опубликованной на сайте Госзакупок. Возведение объекта должно было проходить по программе поддержки местных инициатив, по условиям которой часть денег (10 % от общей суммы) выделяет сельсовет, еще часть – местные жители и юрлица, а до 1 млн рублей предоставляет край в виде субсидии.

Как объяснила «Банкфаксу» председатель инициативной группы Надежда Маркова, их проект получил поддержку со стороны краевых властей, в ходе конкурса он занял 38 место из более чем 400 других проектов, заявленных на участие в программе. Предполагается, что по указанному адресу должна возникнуть частично облицованная плиткой бетонная площадка площадью 128 кв. м с кирпичной стеной для размещения баннера, тремя бетонными постаментами, металлической аркой и забором вокруг, колодцем с журавлем и прочей мелкой сельской атрибутикой.

12 августа администрация Лютаевского сельсовета разместила электронный аукцион на возведение указанного объекта за 1,4 млн рублей. Победителем стало ООО «Дебют-А» из Белокурихи. Результаты определения поставщика были опубликованы 26 августа, а уже через два месяца, 20 октября, памятник советской деревне должен был быть готов. Однако до сих пор на месте не ведется никаких работ. Надежда Маркова сетует, что расторгнуть в одностороннем порядке договор с нерадивым подрядчиком якобы можно будет только после 20 октября, после чего строительство уже будет невозможно по погодным условиям. Если до декабря проект не будет реализован, то, по словам женщины, край не выделит субсидию (а это 68 % от общей суммы), и оставшиеся деньги придется вернуть гражданам и спонсорам. Деньги сельсовета тоже вернутся в казну муниципалитета, а проект останется без реализации.

В администрации сельсовета «Банкфаксу» рассказали, что ведут претензионную работу с подрядчиком, но, судя по всему, она едва ли приведет к какому-то продуктивному итогу. «Подрядчика не устроила смета. Я не знаю, почему это он выяснил только сейчас, он ведь подписал контракт. Он говорит, что у них недостаточно собственных средств. Они рассчитывали, что будет предоплата, но она не предусмотрена по условиям проекта, он должен был начинать работать на свои деньги, а по завершению проекта ему бы перечислили средства – сначала жителей, сельсовета и спонсоров, а после того, как комиссия приняла бы объект – пришла бы субсидия из края. Таковы условия программы. А он объясняет, что ему сейчас не на что купить материал, что ему не хватает людей. Вот такая у нас сложилась ситуация», — объяснил замглавы сельсовета Андрей Никитин.

Из этого можно сделать вывод, что реализация проекта едва ли начнется в текущем году. По словам Никитина, если такой провал все же случится, то сельсовет не сможет участвовать в программе поддержки сельских инициатив три года. Между тем, именно этот инструмент позволяет решать некоторые проблемы муниципалитета: например, в рамках этой программы в Лютаево в текущем году построили детскую игровую площадку.