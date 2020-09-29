Захарова прокомментировала визит Меркель к Навальному

Посещение канцлером Германии Ангелой Меркель оппозиционера Алексея Навального в немецкой клинике это проявление «политизации вопроса». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что Берлину не нужна правда в ситуации с Навальным.

«А что касается того, как мы это расцениваем — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать. Потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске реальных доказательств и элементов, из которых можно будет собрать картину», — заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, 28 сентября издание Der Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где оппозиционер проходил лечение.

Информацию о визите Меркель позднее подтвердил Навальный. «Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал он в «Твиттере».

Навальный находился в коме с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. По запросу родных политика вывезли самолетом в Германию. 2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

22 сентября политика выписали из клиники. Оппозиционер рассказал, что собирается «нормализовать» свою жизнь и, возможно, пройдет курс в реабилитационном центре. Также Навальный сообщил, что постарается немного больше времени проводить в социальных сетях.