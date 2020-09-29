Постпред КНДР заявил о важности факторов сдерживания для достижения мира

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Denis Balibouse/Reuters

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон выступил в рамках общеполитических дебатов на Генассамблее власти Северной Кореи считают необходимым опираться на факторы сдерживания в вопросе недопущения военных действий на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

Он также назвал последовательной позицией КНДР построение мира без войны. Дипломат подчеркнул, что ядерная угроза Северной Корее сохраняется.

«В современном мире, где высокомерие царит повсюду, подлинный мир можно гарантировать, если только мы будем опираться на свои силы для предотвращения войны», — подчеркнул Сон.

Постпред отметил, что Пхеньян рассчитывает на «надежные и эффективные» факторы сдерживания.

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