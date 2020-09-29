Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию

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Yuri Gripas/Reuters

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в третий раз, рассказал один из инициаторов процедуры, профессор Дэвид Флинт в интервью телеканалу Sky News Australia.

По словам Флинта, президента выдвинули на премию за «доктрину Трампа», состоящую из двух вещей.

«Во-первых, у него есть здравый смысл, и он руководствуется только национальными интересами, и потому… Что он сделал с «доктриной Трампа», так это решил, что Америка более не будет вовлечена в бесконечные войны», — сказал профессор.

Он добавил, что Трамп также достиг соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и избавил США от энергетической зависимости от Ближнего Востока.

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