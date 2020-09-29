Прокуратура попросила родителей сообщать проблемах школьным питанием Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края организовала горячую линию по вопросам обеспечения школьников питанием. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители Алтайского края могут обратиться в прокуратуру и сообщить о фактах нарушения законодательства, связанных с организацией питания в школьных столовых. Звонки принимаются с понедельника по четверг по номеру: 8 (3852) 200-618 с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. С 18:00 до 09:00 можно звонить по номеру телефона: 8-903-947-6157. По пятницам — с 9:00 до 16:45 по номеру 8 (3852) 200-618 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, с 16:45, а также в выходные, нерабочие праздничные дни по номеру 8-903-947-6157.

Отметим, что таким образом прокуратура отреагировала на острую ныне тему обеспечения горячим питанием в школах края. Ее поднял депутат Госдумы Геннадий Онищенко, которого не устроил благостный отчет регионального Минобра. Из-за того, что, по его мнению, алтайские власти не признают наличие проблемы, он может обратиться в суд и Генпрокуратуру. Накануне глава министерства Максим Костенко представил расширенную позицию своего ведомства, что, впрочем, не сняло с повестки многочисленные вопросы общественности.