Алиев назвал Пашиняна ставленником Сороса: «Их страна находится в кризисе»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян — это ставленник американского миллиардера Джорджа Сороса. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут».

«Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана назвал адекватным ответ на «агрессию» Армении в Карабахе.

«Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может», — отметил он.

Алиев отметил, что Армения пытается создать видимость, что в конфликте в Карабахе участвует много стран.

Он назвал слухами и фейком информацию об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, ВВС Турции никоим образом не участвуют в боевых действиях в Карабахе.

27 сентября обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, где заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по его территории, в том числе по Степанакерту. В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. В минобороны Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В Баку говорят, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.

Власти Армении и Азербайджана объявили военное положение.